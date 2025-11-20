IonQ Aktie News: IonQ gibt am Abend deutlich nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 11,3 Prozent auf 42,47 USD.

Die IonQ-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 11,3 Prozent auf 42,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,32 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.987.132 IonQ-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 49,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,24 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,936 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

