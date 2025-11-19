IonQ Aktie News: IonQ am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 47,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 47,68 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,33 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.179.193 IonQ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 43,67 Prozent niedriger. Am 12.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,50 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 221,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,87 Mio. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.
2025 dürfte IonQ einen Verlust von -3,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz
IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung
Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an
Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu IonQ
Analysen zu IonQ
Keine Analysen gefunden.