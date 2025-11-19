DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.444 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,53 -2,0%Gold4.076 +0,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
IonQ Aktie News: IonQ am Abend leichter

19.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 47,68 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 47,68 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,33 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.179.193 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 43,67 Prozent niedriger. Am 12.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,50 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 221,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,40 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,87 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.

2025 dürfte IonQ einen Verlust von -3,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

IonQ-Aktie mit Zuflüssen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

