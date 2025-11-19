IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

IonQ im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 49,93 USD zu. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 50,38 USD. Bei 49,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 392.594 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,52 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,88 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.11.2025. Das EPS lag bei -3,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -3,936 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

