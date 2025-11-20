IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 48,30 USD.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 48,30 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,19 USD. Zuletzt wechselten 501.042 IonQ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 75,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 17,88 USD. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 170,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,58 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,87 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -3,936 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

