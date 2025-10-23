IonQ Aktie News: Bullen treiben IonQ am Nachmittag an

IonQ im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 59,04 USD.

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 59,04 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,75 USD. Mit einem Wert von 60,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.597.380 Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,36 Prozent. Bei einem Wert von 14,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 76,17 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 11,38 Mio. USD umsetzen können.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

