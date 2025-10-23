DAX24.166 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.850 +0,5%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,67 +2,1%Gold4.146 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
IonQ im Fokus

IonQ Aktie News: Bullen treiben IonQ am Nachmittag an

23.10.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: Bullen treiben IonQ am Nachmittag an

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 59,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
54,00 EUR 7,50 EUR 16,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 59,04 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,75 USD. Mit einem Wert von 60,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.597.380 Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,36 Prozent. Bei einem Wert von 14,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 76,17 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 11,38 Mio. USD umsetzen können.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung