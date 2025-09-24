DAX23.536 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.045 -0,2%Nas22.399 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,71 -0,5%Gold3.736 ±0,0%
Notierung im Blick

IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Einbußen

25.09.25 16:11 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 70,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
60,66 EUR -4,20 EUR -6,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 70,90 USD. Bei 68,01 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 71,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.054.782 Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 6,86 Prozent niedriger. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,51 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

