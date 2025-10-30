IonQ Aktie News: IonQ büßt am Abend ein

Kursverlauf

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 60,48 USD abwärts.

Die IonQ-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 60,48 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 58,20 USD. Mit einem Wert von 59,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.204.168 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 28,54 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 76,59 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird IonQ schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

