Das bringt Amazons neues 55-Euro-Tablet mit

Das günstige Tablet aus Amazon s eigener Produktpallette wurde überarbeitet und ist in Kürze verfügbar. Die neue 2019er Version des Fire 7-Tablet kann aber bereits vorbestellt werden - in vier verschiedenen Farben: Schwarz, Blau, Pflaume und Salbeigrün.

Details zum neuen Amazon Fire 7

Gleichgeblieben ist die äußere Form des Tablets: Das Format ist mit einem 7-Zoll-Display und 286 Gramm Gesamtgewicht handlich geblieben - und konkurriert in dieser Größenordnung mit dem iPad Mini, das in Deutschland ab 449 Euro erhältlich ist. Wie Amazon angab, hat das Fire 7 einen stärkeren Prozessor erhalten. Darüber hinaus kommt das kleine Tablet mit mehr Speicher daher. Statt zuvor nur acht Gigabyte verfügt das Gerät nun über 16 Gigabyte Speicherkapazität und hat so ausreichend Platz für Bücher, Spiele und Fotos - die größere Version ist sogar mit 32 Gigabyte erhältlich. Außerdem ist der Speicher mittels einer passenden Speicherkarte erweiterbar. Zusätzlich ist die Sprachassistenz Alexa nun auch über den sogenannten "Hands Free"-Modus nutzbar: Ohne eine Taste drücken zu müssen, kann sie aktiviert werden. In Deutschland fängt das Tablet bei 54,99 Euro an, im Spezialangebot, also mit Werbeanzeigen. Wollen Kunden keine Werbeeinblendung, müssen sie 69,99 Euro für die 16 Gigabyte-Version hinblättern. Jeweils zehn Euro mehr kostet das Modell mit doppelt so viel Speicher.

Kinderfreundliche Version

Eine Extraversion gibt es wie schon beim Vorgänger diesmal auch für Kinder: Hier ist das Tablet zwar vom Grunde her dasselbe, wird aber mit einer speziellen Schutzhülle aus Gummi, die bei Stürzen Schäden vermeiden soll, geliefert und beinhaltet ein einjähriges Abonnement bei Amazon FreeTime Unlimited. Wie der Hersteller informiert, haben die jungen Nutzer dort Zugriff auf über 5.000 altersgerechte Apps, Bücher, Videos und so weiter - eine Kindersicherung kann auch eingestellt werden. Das Fire 7 Kids ist mit 32 Gigabyte für 99 Euro zu haben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com, Joe Ravi / Shutterstock.com