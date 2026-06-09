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JDC Group: Ist das der Boden?

12.06.26 08:00 Uhr

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Aktien
JDC Group AG
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Die Aktie der JDC Group steht erneut an einer charttechnisch wichtigen Wegmarke. Bereits vor gut einem Jahr hatte sich der Bereich um 20 Euro als Ausgangspunkt einer kräftigen Aufwärtsbewegung erwiesen. Nach dem Rekordhoch im vergangenen Herbst und einer anschließenden, monatelangen Korrektur ist der Kurs nun wieder in diese Region zurückgefallen. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob sich hier erneut ein tragfähiger Boden ausbilden kann.

Operativ spricht derzeit einiges für ein solches Szenario. Der Finanzdienstleister hat das Jahr 2026 mit einem bemerkenswert starken ersten Quartal begonnen. Der Umsatz kletterte auf den Rekordwert von 74,9 Mio. Euro, während das EBIT um 85 Prozent auf 6,4 Mio. Euro zulegte. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete die im Vorjahr übernommene FMK-Gruppe, deren Integration bislang schneller und erfolgreicher verläuft als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

Gleichzeitig gibt es aber auch Faktoren, die die Aktie bislang bremsen. So entwickelte sich das organische Plattformneugeschäft zuletzt weniger dynamisch als erhofft. Dieser Punkt dürfte mitverantwortlich dafür sein, dass die Börse die insgesamt starken Geschäftszahlen bislang nur verhalten honoriert hat. Inzwischen summiert sich der Abstand zum Hoch aus dem Jahr 2025 auf nahezu 40 Prozent.

Dadurch hat sich allerdings auch die Bewertung deutlich entspannt. Auf Basis der aktuellen Analystenschätzungen wird die Gesellschaft bei einem [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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