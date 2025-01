JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 23,14 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,14 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,02 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,06 EUR. Bisher wurden heute 4.955 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,57 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 12,53 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,418 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,80 EUR an.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Am 26.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

