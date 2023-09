JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,88 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 0,6 Prozent auf 23,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 24,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,78 EUR. Zuletzt wechselten 29.121 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

