Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Profi-Gipfel der Vermögensverwalter - Diese Aktien gewinnen jetzt!

€uro am Sonntag, Ausgabe 22/2020, ab Freitag, 29. Mai 2020, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Profi-Gipfel der Vermögensverwalter: Diese Aktien gewinnen jetzt!

Fünf Top-Vermögensverwalter über die Corona-Krise, Hilfspakete, Notenbankpolitik und ihre aktuellen Anlagefavoriten.

Angesprochen

Seit April sitzt Monika Schnitzer im Sachverständigenrat, den Wirtschaftsweisen. Was sie von staatlichen Konjunkturpaketen wie der Autokaufprämie hält.

Aschheimer Bilanzsumpf

Erneut verschiebt Wirecard die Vorlage des 2019er-Abschlusses. Der Druck auf den Chef wächst.

Dieselskandal

VW muss zahlen: Was das BGH-Urteil für Kunden bedeutet.

Abgestürzt

Die Rettung der Lufthansa ist zu einem Ringen zwischen Staat, EU, Aufsichtsrat und Management geworden. Für Aktionäre sieht es düster aus.

Abgespalten

Siemens-Aktionäre haben ab September auch Aktien von Siemens Energy im Depot. Ob ihnen das viel Freude bereiten wird, ist jedoch fraglich.

Aktie im Brennpunkt

Spotify will endlich Gewinne und setzt auf den Podcast-Boom.

Hier stimmt was nicht!

Der bittere Nachgeschmack von Luckin Coffee.

Kriminelle nutzen die Corona-Krise

Anbieter von Lösungen für ­Cybersecurity profitieren.

Wertvoller Abfall

Mit einem Zertifikat in ­Recyclingfirmen investieren.

Steuererklärungs-Serie Teil 3

Das sind die teuren Fallen für Anleger und Immobesitzer. 20 clevere Tipps!



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



__________________________________

