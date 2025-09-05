JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Abschlägen

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 25,42 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 24,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,38 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 21.866 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Mit einem Zuwachs von 46,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 47,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,973 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

