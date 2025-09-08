Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Abend südwärts

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 177,28 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 177,28 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 176,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 427.748 Johnson Johnson-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,91 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 USD.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,29 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

