Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Johnson Johnson-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 185,94 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 185,94 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 186,51 USD. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 184,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,19 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 448.332 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 186,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 0,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 24,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,91 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,07 USD.

Am 16.07.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Johnson Johnson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen