Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Mittwochabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 185,83 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 185,83 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,55 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 704.155 Johnson Johnson-Aktien.

Bei 186,55 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,07 USD aus.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,86 USD je Aktie belaufen.

