Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Johnson Johnson am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 185,88 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 185,88 USD. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 186,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 186,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 295.901 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 186,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gewinne von 0,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 32,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,07 USD.

Johnson Johnson veröffentlichte am 16.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 20.10.2026 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Erste Schätzungen: Johnson Johnson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren