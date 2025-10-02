DAX24.408 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.319 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.785 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,60 -1,3%Gold3.835 -0,8%
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 185,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
158,40 EUR 1,32 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 185,13 USD ab. Bei 184,19 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,19 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.177 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 186,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Mit einem Kursverlust von 24,01 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,07 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 23,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
