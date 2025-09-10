Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 177,92 USD.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 177,92 USD. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 177,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 175,75 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 241.394 Aktien.
Bei einem Wert von 181,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 140,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 20,93 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,06 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.
Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
