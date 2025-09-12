DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend im Minusbereich

15.09.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 177,40 USD abwärts.

Johnson & Johnson
150,70 EUR -1,60 EUR -1,05%
Um 20:07 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 177,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 176,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,06 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 261.909 Aktien.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 2,12 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,70 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
