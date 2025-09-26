Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag kaum verändert

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 179,86 USD zeigte sich die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Johnson Johnson-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 179,86 USD. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 180,75 USD. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 179,85 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 179,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 346.474 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 27,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,06 USD ausgeschüttet werden.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Johnson Johnson dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,85 USD je Aktie aus.

