Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 181,13 USD zu.

Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 181,13 USD. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 181,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,97 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 586.105 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.09.2025 markierte das Papier bei 181,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 0,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Abschläge von 22,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,06 USD aus.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt