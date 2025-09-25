DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.109 +0,4%Nas22.346 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,57 +1,3%Gold3.780 +0,8%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag auf grünem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 178,38 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
152,84 EUR 1,32 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 178,38 USD. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 178,54 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 178,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 168.181 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 21,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
