Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 178,38 USD zu.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 178,38 USD. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 178,54 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 178,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 168.181 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 21,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt