Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 177,92 USD zu.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 177,92 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,38 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,20 USD. Zuletzt wurden via New York 176.113 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 26,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,06 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie.

