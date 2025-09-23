DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,57 +1,2%Gold3.755 -0,2%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Kursabschlägen

24.09.25 16:09 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 175,98 USD.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 175,98 USD abwärts. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,77 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 125.338 Stück.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Abschläge von 20,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Am 16.07.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
