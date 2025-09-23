Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend nahe Nulllinie

So entwickelt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Johnson Johnson-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 176,52 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 176,52 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 176,92 USD. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 175,74 USD. Bei 176,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 273.082 Aktien.

Am 23.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 23,74 Mrd. USD gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.10.2026 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,85 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

