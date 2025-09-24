Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Johnson Johnson

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 177,01 USD zu.

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 177,01 USD. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 178,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 177,20 USD. Zuletzt wurden via New York 468.792 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 181,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,34 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 25,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,06 USD ausgeschüttet werden.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent auf 23,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

