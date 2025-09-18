Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 176,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 176,82 USD. Bei 176,94 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 174,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.952.571 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 16.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent auf 23,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

