Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson legt am Freitagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 175,44 USD nach oben. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,49 USD an. Bei 174,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.703.396 Johnson Johnson-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 181,16 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 3,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,06 USD belaufen.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.

