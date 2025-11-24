Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Johnson Johnson am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 203,54 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 203,54 USD. Bei 203,22 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 203,71 USD. Zuletzt wurden via New York 243.313 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,91 USD an. 1,66 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,88 Prozent.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Johnson Johnson.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

