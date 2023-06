K+S Aktie News: K+S am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel K+S 15,27 EUR

Die K+S-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 15,26 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,37 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 474.926 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 27,17 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 78,05 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 14,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 4,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,96 EUR an.

Am 09.05.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.192,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte K+S die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S