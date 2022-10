K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit KursVerlusten

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 19,24 EUR abwärts. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 19,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.424 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,71 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 51,40 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,64 EUR aus.

K+S ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 127,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.509,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 664,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

