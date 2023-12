K+S Aktie News: K+S am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 13,58 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 13,58 EUR. Bei 13,55 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.074 K+S-Aktien.

Bei 23,18 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 70,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,46 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,08 Prozent auf 880,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,942 EUR je Aktie belaufen.

