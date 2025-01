K+S Aktie News: K+S fällt am Mittwochmittag

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 10,76 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 10,76 EUR. Bei 10,75 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.993 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,28 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,209 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,41 EUR je K+S-Aktie an.

Am 18.11.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR im Vergleich zu 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,218 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zu

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone