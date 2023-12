K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,74 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 13,74 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,82 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 175.983 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 13,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 880,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.470,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von K+S.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,942 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain