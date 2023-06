K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel K+S 15,49 EUR

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 15,41 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,30 EUR. Bei 15,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 347.560 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 25,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,59 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 5,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,96 EUR je K+S-Aktie an.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 1,63 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.192,00 EUR – eine Minderung von 1,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.212,30 EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 15.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 2,74 EUR im Jahr 2023 aus.

