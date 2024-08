K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,47 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,47 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,44 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 6.045 Stück.

Am 12.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 59,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,219 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,81 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 13.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988,00 Mio. EUR – ein Plus von 19,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,299 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

