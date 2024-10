K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,64 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 10,64 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 10,51 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.847 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,19 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 38,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit Abgaben von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,98 EUR für die K+S-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 873,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,247 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

