K+S Aktie News: K+S am Vormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 11,46 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,46 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,35 EUR. Bisher wurden heute 8.330 K+S-Aktien gehandelt.

Am 07.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR an. 57,68 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,19 EUR am 15.08.2024. Mit Abgaben von 2,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,104 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,46 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 873,80 Mio. EUR – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von K+S.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,293 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie stärker: K+S erfüllt Markterwartungen

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren