K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 20,76 EUR. Bei 20,90 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.688 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,71 EUR am 27.10.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 63,40 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,71 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 11.08.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 127,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.509,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 16.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

