K+S Aktie News: K+S gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,68 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 18,96 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,60 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 306.190 Aktien.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2021 auf bis zu 14,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 27,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,33 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.470,00 EUR – ein Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 664,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von K+S wird am 15.03.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von K+S.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

