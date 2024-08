K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,56 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,56 EUR zu. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 10,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.612 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 18,07 EUR erreichte der Titel am 07.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,12 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,113 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,281 EUR fest.

