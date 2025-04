K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,07 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 14,07 EUR nach oben. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,12 EUR aus. Bei 13,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 500.445 K+S-Aktien.

Bei 14,56 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,48 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Abschläge von 29,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,72 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.03.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR im Vergleich zu 974,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,188 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

