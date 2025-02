K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,31 EUR.

Das Papier von K+S legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 13,31 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 13,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.672 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,87 Prozent. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,204 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,32 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 18.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 866,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,222 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

