K+S Aktie News: K+S am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 10,71 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,71 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,78 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.505 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,07 EUR erreichte der Titel am 07.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 68,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,57 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,67 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 873,80 Mio. EUR gegenüber 825,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte K+S am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,486 EUR in den Büchern stehen haben wird.

