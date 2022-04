K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die K+S-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 30,62 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,57 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 31,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 973.323 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 15,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2021 Kursverluste bis auf 8,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 244,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,72 EUR.

Am 10.03.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.069,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 651,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.05.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 09.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 5,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

