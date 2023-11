K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 14,51 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 14,51 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 14,46 EUR. Bei 14,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 170.401 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2023 (14,03 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,918 EUR im Jahr 2023 aus.

