K+S Aktie News: K+S steigt am Vormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,64 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,64 EUR zu. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,66 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.450 K+S-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 4,20 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 880,80 EUR – eine Minderung von 40,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.470,00 EUR eingefahren.

Die K+S-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,918 EUR in den Büchern stehen haben wird.

