K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Boden

Um 11:47 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 16,47 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 16,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 202.776 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,03 Prozent. Bei einem Wert von 15,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 3,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,96 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.192,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.212,30 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von K+S wird am 10.08.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 15.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

