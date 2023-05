K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel K+S 16,40 EUR

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 16,39 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 16,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.049 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,18 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 39,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,93 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 20,96 EUR.

Am 09.05.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.212,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.192,00 EUR.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Am 15.08.2024 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,80 EUR je K+S-Aktie belaufen.

